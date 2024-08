RFI, radio officielle des Jeux Paralympiques de Paris 2024

RFI sera à nouveau au cœur du Club France, où se retrouveront en studio les athlètes handisport de la délégation française, et proposera en direct de nombreux rendez-vous dédiés pendant toute la durée des compétitions. Les rédactions de RFI en français et en langues étrangères suivent les performances des compétiteurs, notamment français et des pays africains, couvrent les épreuves, mais aussi les à-côtés qui feront encore une fois de Paris une grande fête populaire et universelle.

L’occasion également pour RFI de réitérer ses engagements en mettant à l’honneur, dans cette programmation spéciale, les valeurs d’ouverture, de diversité et de dépassement de soi portées par le handisport.