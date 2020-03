RFI lance le Prix RFI du Reportage en espagnol

L’an dernier, le Prix avait été attribué à Juan Rafael Valdez Sandoval, étudiant à l’université Claustro de Sor Juana à Mexico. Il a remporté la 5e édition du Prix grâce à son reportage "Voyages croisés", pour lequel il est parti à la rencontre de migrants centraméricains à la frontière sud du Mexique et qui offre des témoignages forts de l’exil, de la détresse et de la violence.

Rappelons que plus de 490 radios partenaires en Amérique Latine, mais aussi aux États-Unis et au Canada reprennent les émissions de la rédaction de RFI en espagnol, qui sont encore diffusées sur les relais FM de RFI en Bolivie, en République Dominicaine et en Équateur.