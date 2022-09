RFI et France 24 suivies par plus de 60% de la population en Afrique francophone

RFI se maintient également dans le Top 5 des radios les plus écoutées chaque jour dans les capitales étudiées. 86.6% des habitants déclarent la connaître (+2.5 points) et 39,5% l’écoutent chaque semaine (+1 point). Sur la cible des cadres et dirigeants, RFI confirme son succès avec 64.3% d’entre eux (+1.2 point) qui lui sont fidèles et en font la radio qu’ils écoutent le plus (toutes radios confondues) dans la plupart des capitales.

France 24 confirme son statut de première chaîne d’information internationale, toutes cibles confondues, en Afrique francophone, avec de fortes hausses sur tous les indicateurs. La chaîne figure parmi les 10 chaînes les plus regardées quotidiennement (toutes chaînes confondues) par l’ensemble de la population dans la plupart des capitales, et même dans le Top 5 en ce qui concerne les cadres et dirigeants