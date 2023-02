RFI et France 24 confirment leurs succès en Afrique

RFI se maintient dans le Top 5 des radios les plus écoutées quotidiennement dans les sept pays étudiés (toutes radios confondues). 87% des habitants déclarent la connaître. Sur l’ensemble des 8 capitales, la radio du monde est écoutée chaque semaine par 37,6% de la population et figure dans le Top 5 (et en première place à Abidjan, Brazzaville et Libreville) des radios les plus écoutées chaque jour dans chacune des villes. RFI confirme également son succès chez les cadres et dirigeants, dont les deux tiers (66%) en font la radio qu’ils écoutent le plus à Abidjan, Douala, Libreville, Ouagadougou et Brazzaville.