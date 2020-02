RFI et France 24 confirment leur succès en Afrique francophone

Dans 9 villes (Abidjan, Bamako, Brazzaville, Dakar, Douala et Yaoundé, Kinshasa, Libreville et Ouagadougou) plus d’un habitant sur deux déclare écouter au moins l’un des deux médias chaque semaine, soit plus de 10 millions d’individus qui sont fidèles aux médias de France Médias Monde. En outre, leur notoriété reste maximale (92% de la population déclare connaître RFI ou France 24). Les résultats numériques de RFI et France 24 complètent le succès des deux médias en Afrique francophone. Avec 6.1 millions de visites mensuelles cumulées sur leurs environnements numériques en 2019 (+13% vs 2018) et des communautés en croissance continue sur les réseaux sociaux avec un fort taux d’engagement, RFI et France 24 confortent leur statut de premières offres d’information connectées dans la région.



En outre, selon les résultats de l’étude Africascope, RFI est perçue comme étant "la radio d’information de référence en Afrique", tandis que France 24 s’affirme comme étant "la chaîne de télévision qui permet de se forger une opinion sur les principaux sujets de l’actualité mondiale".