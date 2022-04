RFI et France 24 confirment leur succès au Bénin

Écoutée par près d’un habitant sur trois chaque semaine (32.4%) à Cotonou, RFI reste l’une des dix radios les plus populaires au Bénin et la 1ère radio internationale. RFI arrive même en quatrième position des plus fortes durées d’écoute quotidiennes (53 minutes par jour). La radio française se classe dans le Top 3 sur tous les indicateurs de notoriété et d’audience chez les cadres et dirigeants béninois. L’intégralité des sondés déclare connaître RFI, et ils sont 66.9% à l’écouter chaque semaine. RFI est perçue comme étant une radio dotée d’un important réseau de correspondants dans le monde et notamment en Afrique, délivrant des "informations et analyses de qualité" grâce à l’expertise de ses journalistes qui "connaissent très bien l’Afrique".