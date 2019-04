RFI et France 24 confirment leur succès au Bénin

Écoutée par plus d’un habitant sur trois chaque semaine (35.8%) à Cotonou, RFI reste l’une des dix radios les plus populaires au Bénin. Dans un contexte général marqué par une écoute de la radio en forte baisse, la radio française est pour sa part écoutée aussi longtemps qu’en 2015, et arrive même en quatrième position des plus fortes durées d’écoute quotidiennes, toutes radios confondues (62 minutes par jour). RFI arrive en tête sur tous les indicateurs de notoriété et d’audience chez les cadres et dirigeants béninois. L’intégralité des sondés déclare connaître RFI, et ils sont 88% à l’écouter chaque semaine.

Au Bénin, RFI est diffusée en FM à Cotonou et à Parakou, ainsi qu’en ondes courtes à travers le pays. Elle compte également 17 radios partenaires.