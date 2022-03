RFI donne accès au direct de la radio publique ukrainienne

Depuis le mardi 22 février, Ukrainian Radio - UR1 émet 24h/24 et propose aux auditeurs des informations en direct sur l’évolution de la situation dans le pays. Station de référence en Ukraine, elle reçoit des experts militaires et des personnalités politiques pour commenter la situation et renseigner la population. La radio dispose du plus grand réseau FM d’Ukraine, et est écoutée par près d’un million d’auditeurs par jour. Elle est diffusée sur 105 FM à Kiev.