RFI : MondoBlog rencontre ses blogueurs

Mondoblog verra bientôt arriver une nouvelle génération de blogueurs sur son nouveau site, officiellement lancé à l’occasion du déplacement à N’Djamena. Adapté aux derniers standards de publication, de sécurité et de référencement, il est plus rapide, pensé prioritairement pour être accessible en mobilité. Mondoblog organisera en janvier 2020 la 7ème édition de son concours visant à recruter cinquante à cent nouveaux blogueurs.

Mondoblog est une plateforme développée depuis 2010 par RFI, regroupant des blogueurs francophones sélectionnés sur concours. Son objectif est de participer à la formation d’une blogosphère francophone internationale de qualité et dynamique. Les jeunes blogueurs francophones hébergés sur Mondoblog.org bénéficient d’un encadrement éditorial et technique. Ils sont plus de 800 membres actifs répartis dans 70 pays. Ces blogueurs deviennent le plus souvent journalistes, communicants ou encore entrepreneurs