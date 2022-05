RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya sont à Cannes

RFI propose des émissions spéciales, des reportages et des journaux réalisés dans son studio installé au sein du Village International, sur le Pavillon "Les cinémas du monde".

Tous les jours dans les éditions d’information en français, Isabelle Chenu, Élisabeth Lequeret et Sophie Torlotin, interviennent pour rendre compte de l’actualité du Festival. Les samedis 21 et 28 mai de 17h10 à 18h, "Tous les cinémas du monde"', le magazine hebdomadaire dédié au 7e Art, est en direct de Cannes. Des contenus exclusifs (critiques de films, photos, vidéos) et l’actualité du festival en continu sont à retrouver sur le numérique, avec Siegfried Forster et tous les envoyés spéciaux de RFI en français et en langues.