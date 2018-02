RFI : "Couleurs Tropicales" en tournée en Afrique

Claudy Siar et son équipe donnent rendez-vous aux auditeurs de Brazzaville et de Pointe-Noire (93.2 FM) pour une série de concerts d’artistes congolais et des ateliers "Génération consciente" où la jeunesse congolaise pourra s’exprimer sur son avenir. Ce samedi à 17h, Claudy Siar fera étape à l’Institut français de Brazzaville puis, mardi 27 février à 17h, à l’Institut français de Pointe-Noire.

RFI en République du Congo compte 2 émetteurs FM (Brazzaville et Pointe-Noire sur 93.2 FM). Dans la capitale congolaise, où près d’un habitant sur deux l’écoute chaque jour, RFI conserve son statut de radio la plus connue et écoutée. Rappelons que Claudy Siar présente du lundi au vendredi à 22h10 (Heure de Paris sur antenne Monde) l'émission "Couleurs tropicales" qui fait la part belle à l’actualité des musiques du Sud et des Caraïbes dans la galaxie musicale Afro-caribéenne.