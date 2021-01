RCJ 94.8 Paris dévoile sa nouvelle grille 2021

Rédigé par Brulhatour le Mardi 5 Janvier 2021 à 08:25 | modifié le Mardi 5 Janvier 2021 à 08:25

Depuis ce lundi 4 Janvier, RCJ propose à ses auditeurs une grille entièrement remaniée avec de nouvelles voix et de nouvelles émissions. RCJ donnera toujours plus de place à la culture, la réflexion et l’engagement. Une radio encore plus proche de son public comme l’indique son nouveau slogan : "RCJ à l’écoute de votre vie".