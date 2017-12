RCF : une fin d'année sous le signe de la confiance

Le 24 décembre à partir de 20h, Bénédicte Draillard propose une émission conviviale, notamment pour ceux qui sont seuls chez eux ou écoutent la radio en travaillant. Pour partager la joie de Noël, avec Régine Maire, psychologue et accompagnatrice de retraites spirituelles, elle accueillera en direct les appels des auditeurs. De 21h30 à 23h30, RCF retransmettre de la messe de la nuit de Noël en direct de la Basilique Saint-Pierre de Rome. Le 25 décembre, RCF proposera à la mi-journée une émission spéciale, présentée par Bénédicte Draillard pour se plonger dans le sens de Noël et célébrer cette fête avec des musiques de Noël (à 11h00), des textes, histoires et chants de Noël (à 11h30), la bénédiction Urbi et orbi du pape François en direct de Rome (à 12h). Après la bénédiction et jusqu’à 13 heures, RCF diffusera une émission spéciale avec commentaire des paroles du pape par Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque-auxiliaire de Lyon.