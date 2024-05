RCF : un podcast sur le Débarquement du 6 juin 1944

"En rencontrant ceux qui étaient enfants ou adolescents pendant la guerre, j’ai été marquée par leur courage et l’esprit d’entraide qui régnait à cette époque difficile. Leur témoignage ravive le désir de s’engager pour les autres" a expliqué Bénédicte Buisson. Pour Alice Létondot : "Ce qui m’a impressionnée lors de cette enquête auprès de ces enfants aujourd’hui âgés, c’est leur résilience. Quelle chance de recueillir leur témoignage. On ne soupçonne pas l’émerveillement que l’on peut avoir à écouter leur histoire".

Ce podcast en 6 épisodes est accessible sur le site internet RCF, l’application RCF et les plateformes de podcasts (Deezer, Spotify, Apple podcast…).