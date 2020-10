RCF prépare un nouveau RadioDon

Pendant une semaine, du lundi au dimanche, les auditeurs sont invités à découvrir les besoins concrets des 64 radios du réseau RCF grâce à une programmation spéciale. Lors d’émissions interactives, des auditeurs, des invités ou encore des partenaires viennent témoigner de leur attachement à la radio et de ce qu’elle leur apporte à titre personnel. Ils expliqueront plus globalement la parole singulière que RCF porte dans le paysage médiatique.

À partir du jeudi 19, l’antenne emmènera les auditeurs dans le Grand Tour des radios locales : à la rencontre de ceux qui font vivre les 64 radios du réseau. Chaque président ou directeur de radios interviendra à l'antenne afin d'expliquer les besoins concrets de sa radio locale.



Toute cette semaine, la place donnée aux auditeurs sera primordiale. C’est pourquoi, un site internet leur est dédié afin qu’ils puissent témoigner de l’importance de RCF dans leur vie. Les sommes collectées permettront d'acheter d'acheter et d'entretenir le matériel, faire vivre aux auditeurs les grands temps forts de la foi, réaliser et produire des émissions, poursuivre la transformation numérique de RCF ou encore partager l’Espérance chrétienne au plus grand nombre avec l’aide des 300 salariés et 3 000 bénévoles...