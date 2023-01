RCF Hauts-de-France organise une journée spéciale à Amiens

Ce 24 janvier, RCF proposera une émission en direct de 11h à midi, animée par Michel Picard et Jean Duquesne qui partiront à la découverte d’Amiens, de son histoire et de son actualité avec notamment Mgr Le Stang, évêque d'Amiens et Brigitte Fouré, maire d'Amiens. A midi, Michel Picard proposera un "Press Club" avec l’actualité décryptée en compagnie des journalistes de la Somme. RCF procèdera ensuite à l'enregistrement de plusieurs émissions sur la vie amiénoise puis sera à nouveau en direct de 18h10 à 19h avec Anne Henry et Martin Pinguet pour un tour d'horizon de l'’actualité culturelle et sociale amiénoise, avec notamment des représentants de la Maison Jules Verne et d’une conserverie citoyenne.

Ce 24 janvier à la Maison Saint Jean-Baptiste (12 rue André) à Amiens), les auditeurs pourront également assister aux émissions et rencontrer l’équipe de la radio.