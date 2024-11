RCF Hauts-de-France en direct du Louvre-Lens

Dans le cadre de son émission itinérante "Ici chez vous", RCF Hauts-de-France va à la rencontre des habitants, élus, entrepreneurs et associations pour valoriser la vitalité des territoires de la région. Cette fois, c’est au cœur du prestigieux musée du Louvre-Lens que la radio posera ses micros, pour une journée d’échanges et de découvertes, accessible à tous les visiteurs. De 11h à 12h, l’émission "Ici chez vous" animée par Claire Kiral et Michel Picard mettra en avant la proposition Art et Foi, avec la participation de la vitrailliste Lise Flipo. Les auditeurs découvriront également l’exposition Icônes ukrainiennes. Ensuite, de 12h à 13h, les journalistes Anne Henry et Jean Duquesne échangeront avec Annabelle Ténèze, directrice du musée sur la programmation culturelle de la scène du Louvre-Lens.