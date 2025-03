Radio France installe ses studios au Grand Palais pour le Festival du Livre de Paris

Les Éditions Radio France proposent une sélection d’ouvrages en lien direct avec les thématiques développées sur les antennes. Les publications abordent l’information, la science, l’histoire, la philosophie, la musique et le divertissement. Elles participent à la mission de service public de Radio France en prolongeant l’écoute et en enrichissant le patrimoine culturel.

Parmi les moments forts du dimanche 13 avril figure la rencontre autour de la collection jeunesse issue de la série de podcasts originaux "Une Histoire et Oli". Marie-Pierre Planchon et Daniel Morin échangeront avec le public sur cette démarche éditoriale qui vise à sensibiliser les plus jeunes aux plaisirs de la lecture et de l’écoute.