RAJAR : l'audience de la radio au Royaume-Uni

Ce qui est intéressant dans cette nouvelle livraison de chiffres, ce sont les 72% de la population qui écoutent la radio numérique (via le DAB, une application, sur le web ou sur un téléviseur connecté...). Cela correspond à 40 millions d'auditeurs âgé de 15 ans et plus. Par ailleurs, 31% des personnes interrogées (adultes de 15 ans et plus) déclarent avoir écouté la radio en direct via un smartphone ou une tablette au moins une fois par mois...

Désormais, 42% des heures d'écoute hebdomadaires sont écoutées via une radio DAB/numérique, tandis que bien plus d'un tiers (36%) est écouté via un poste de radio AM/FM traditionnel. L'écoute en ligne, y compris les applications, représente 17 %, tout en écoutant via un téléviseur a une part de 5%...