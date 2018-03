RADIODAYS : La Lettre Pro de la Radio est à Vienne !

1500 participants en provenance de 62 pays. RadioDays Europe sont devenus la conférence internationale la plus importante pour l'industrie radio dans le monde. Pour cette 9ème édition, c'est une ville d'Europe centrale qui a été choisie : Vienne, capitale de l'Autriche, possède une position d'accès intéressante pour les participants venant du monde entier et une capacité d'accueil d'une grande ville.

C'est plus spécifiquement au "Vienna International Center", dans le nord de la ville, que RadioDays Europe s'installent pendant 3 jours.