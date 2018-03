Dernier jour des Radiodays à Vienne : demandez le programme !

Si les assistants vocaux et l'énorme potentiel pour l'industrie radio ont vraiment irrigués la journée de lundi lors des sessions aux Radiodays Europe, plusieurs sujets sur les enjeux d'aujourd'hui et demain sont annoncés pour l'ultime journée.

Tout d'abord, les contenus : ce matin, on apprendra comment écrire des choses drôles pour des gens paresseux (sic)... Il sera également question de MOJO (mobile journalism) ou encore de "fact checking" ou comment combattre les fake news. : une conférence avec un représentant de la Deutsche Welle (la radio publique allemande) et de Google News Lab dévoileront les meilleurs outils.