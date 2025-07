L’écoute radio progresse encore chez les jeunes autrichiens

Au-delà de la tranche d’âge clé des 14-49 ans, RMS attire 2.8 millions d’auditeurs quotidiens à l’échelle nationale (10 ans et plus). Cette performance confirme le rôle central des radios privées dans le paysage audio autrichien, avec une croissance continue de leur base d’auditeurs. Ces résultats traduisent également une fidélité remarquable de l’audience, qui reste attachée au média radio malgré l’offre numérique croissante.

L’ensemble de la population autrichienne continue de plébisciter la radio : 75.3% de taux de couverture quotidienne, avec une moyenne de 195 minutes d’écoute par jour chez les plus de 10 ans. Cette moyenne grimpe à 199 minutes pour les 14-49 ans, signe d’un engagement encore plus fort de la cible publicitaire privilégiée.