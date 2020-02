Thum + Mahr réussit l'intégration de la radio FM4

Une équipe d'experts de Thum + Mahr a accompagné la relocalisation de FM4de janvier à octobre 2019 grâce à un savoir-faire acquis au fil des années. "Cela a certainement été un défi de réaliser ce projet dans un délai relativement court" a expliqué Thomas Brinkhoff chef de projet chez Thum + Mahr. "Cependant, notre travail d'équipe avec les collègues de l'ORF est excellent, donc au final, toutes les tâches ont été accomplies rapidement et sans aucune difficulté. Le résultat confirme notre réussite commune et la nouvelle ambiance est une belle vitrine pour une radio à la pointe de la technologie".

Les nouveaux studios FM4 bénéficient des capacités DHD qui les interconnectent. Les workflows personnalisés sont affichés par les interfaces utilisateur modulaires et tactiles des appareils de mixage DHD.