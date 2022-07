Qui sont les créateurs de podcasts aux États-Unis ?

"Le premier constat majeur, c'est que quand on parle de créateurs, on parle d'un univers qui est à près de 70% masculin. L'autre constat intéressant ici d'un point de vue démographique, c'est que chez les créateurs, ceux de 45 ans et plus, ils sont à peine : 2% des créateurs ont 55 ans et plus. 12% des créateurs ont entre 45 et 54 ans. Si vous les mettez ensemble, 14% des créateurs a plus de 44 ans" a expliqué Tom Webster, vice-president d'Edison Research. 40% des créateurs ont un diplôme supérieur. 46% des podcasteurs travaillant principalement depuis leur domicile (beaucoup d'entre eux possèdent leur propre entreprise). 80% des créateurs sont actuellement salariés. Et donc pour beaucoup de ces créateurs, les podcasts sur lesquels ils travaillent ne sont pas leur travail à temps plein. temps. Ils créent ces podcasts pendant leur temps libre.