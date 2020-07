Qui sont les auditeurs de Binge Audio ?

Que disent les auditeurs de Binge Audio ? Les répondants font confiance à Binge Audio pour "questionner les normes", "faire réfléchir" ou encore pour "faire découvrir des choses". 97% ont déjà recommandé un podcast de Binge Audio. Parmi les principales raisons pour écouter Binge Audio, ils évoquent pour 25%, le contenu qui les intéresse (et peu importe la forme), pour 35% parce que les gens qui parlent les intéressent et pour 40% parce qu'ils aiment l'audio. Notons que 59% jugent les pubs audio créées par Binge Audio comme plus agréables, intéressantes et divertissantes que les autres publicités...