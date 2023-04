Qui écoute quoi le week-end ?

Alors que la radio génère 71.4% d'audience cumulée en semaine (39 971 000 auditeurs), elle tombe à 57.3% durant le week-end. France Inter est toujours la première radio mais avec un score en-dessous des 10 points. NRJ atteint les 5 points d'audience (au lieu de 8.2%) et franceinfo tombe à 6.6% au lieu de 8.9%. Le week-end, FIP performe avec une DEA de 2h42 contre 2h02 en semaine. Sur ce critère, France Inter et RTL sont écoutées durant 2h05.

Sur un an, la radio perd également des auditeurs le week-end : les Généralistes perdent 3.1% d'audience, les Musicales perdent seulement 0.5%, les radios thématiques perdent 0.6% et les radios locales, 1 point.