Qui écoute quoi le week-end ?

La grande gagnante dans la catégorie des Thématiques est franceinfo : 6.8% en AC et 5.1% de PDA. Le week-end, Radio Classique tire son épingle du jeu avec une DEA de 2h06, conter 1h49 en semaine. Dans la catégorie des Programmes locaux, FIP signe la DEA la plus importante, avec un résultat de 2h09, en nette baisse sur un an (2h33 en septembre-octobre 2020) pour seulement un point d'audience cumulée, contre 0.8%, il y a un an.

Sur un an, les indicateurs des 569 radios associatives sont en baisse : 1.3% en AC (contre 1.4%, il y a un an), 1.2% de PDA (contre 1.6%, il y a an) et une DEA à 1h19 (contre 1h38, il y a un an). Enfin, toujours le week-end, les 129 stations des Indés Radios voient leur PDA enregistrer une nette hausse : elle passe de 10.9%, il y a un an à 12.2%, le samedi et le dimanche, sur cette première vague de la saison.