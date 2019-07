Quelles radios dans le classement des applications ?

Peu de radios dans les 20 premières places : France Inter (14e avec 8 832 814 visites sur son application) et RMC (20e avec 5 582 679 visites). il faut donc être curieux et dérouler le reste du classement pour y trouver l'application de Radio France (26e avec 3 996 710), NRJ (27e avec 3 714 271), Europe 1 (39e avec 2 267 391) ou encore RFI (46e avec 1 655 656 visites).

Dans le Top 100 apparaissent France Bleu, France Culture, Rire & Chansons, Virgin radio, Nostalgie, Chérie FM, France Musique, Mouv' et... Tendance Ouest, seule radio régionale, à la 99e place avec 117 241 visites.