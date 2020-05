Quelles nouvelles habitudes digitales depuis la crise ?

Les contenus les plus recherchés pas les internautes sont les films, les vidéos humoristiques et les mêmes ainsi que les tutoriels : 47% des femmes interrogées souhaiteraient trouver plus de films contre 50% pour les hommes. 34% des femmes et 33% des hommes interrogés souhaiteraient trouver davantage de vidéos drôles et de mêmes 34% des femmes et 32% des hommes sont à la recherche davantage de tutoriels. 35% des femmes et 30% des hommes souhaiteraient regarder plus de replays d’émissions de télévision. 13% des femmes interrogées souhaiteraient regarder davantage de replays de matchs ou événements sportif contre 21% des hommes. 11% des hommes et des femmes recherchent davantage de contenus de bloggeurs ou vloggeurs. 13% des femmes recherchent d’autres contenus contre 14% d’hommes

En ce qui concerne les live-streams, les femmes interrogées souhaiteraient visionner plus de contenus de leurs musiciens favoris (21% contre 20% pour les hommes), 11% des femmes souhaiteraient plus de contenus en live de leurs sportifs préférés (17% pour les hommes) et enfin 8% des femmes souhaiteraient plus de contenus en live de joueurs de eSports, contre 14% pour les hommes.