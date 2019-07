Quelles audiences pour la radio le week-end ?

Traditionnellement, la radio est moins écoutée le week-end. Aucune radio ne réalise une audience cumulée supérieure à 10 points. Les 5 radios les plus écoutées sont France Inter (9.5), RTL (8.6), NRJ (6.7), franceinfo (6.6) et France Bleu (5.4). Sur le critère de la PDA, le Top 5 se compose de France Inter (12.4), RTL (12.2), France Bleu (6.6) puis ex-aequo Europe 1 (5.0) et NRJ (5.0). Le week-end l'audience cumulée de la radio plafonne à 65% (contre 77.5% en semaine). Les Généralistes enregistrent une audience cumulée de 28.9% (contre 35.2% en semaine) et les Musicales, une audience cumulée de 28.7% (contre 37.0% en semaine).