Quelles audiences cet été pour les radios ?

Réalisée entre le 1er juillet et le 1er septembre 2019, cette nouvelle étude de Médiamétrie offre un éclairage sur les audiences enregistrées par les radios durant la période estivale. Complémentaire à l'étude 126 000 Radio, l'étude Grilles Radio d'Été permet d’appréhender l’ensemble des comportements d’écoute de la radio qui découlent du changement contextuel (vacances, week-end prolongés...) et des modifications des habitudes de consommation estivales. L'étude s'appuie sur un recueil d'audience strictement identique à celui de la 126 000 Radio.

Cet été, pour les Généralistes, les auditeurs ont écouté France Inter (10.6), RTL (9.9), France Bleu (6.6), RMC (6.1) et Europe 1 (4.6). Chez les Musicales, NRJ reste "la radio de l'été" avec 9 points d'audience cumulée pour 5.9 de PDA, à jeu égal, sur ce critère avec Nostalgie.