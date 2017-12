Quelle radio a été la plus écoutée sur le web ?

Pour ce mois de novembre 2017, l'ACPM a publié les chiffres de 395 radios adhérentes ayant dépassé les 10 heures d'écoute totale dans le mois sur les 13 306 radios actuellement contrôlées. Toujours aussi puissants, les 69 flux motorisés par Radio France totalisent 38 264 340 écoutes actives depuis la France pour une durée d'écoute moyenne de 37 min 59 s. Suivent le les 254 flux de NRJ avec 29 904 088 écoutes actives depuis la France et Radionomy avec 16 038 993 écoutes actives depuis la France (159 259 402 écoutes actives à l'international) avec 8 930 flux différents.Le Top 5 des radios les plus écoutées se compose de France Inter, RMC, franceinfo, NRJ et Skyrock. Malgré leur déficit de notoriété, Radio Meuh et Djam Radio sont solidement accrochées dans le Top 15 de l'ACPM au milieu des mastodontes de la FM. Cela mérite d'être souligné.Le classement complet est disponible ICI