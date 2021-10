Quel avenir pour la radio dans la voiture ?

Martin Koch, directeur Development Entertainment & Car Functions chez VW AG / CARIAD pense que la position du DAB+ dans la voiture est plus solide que jamais. Néanmoins, il avertit les radiodiffuseurs que de plus en plus d'options de divertissement, pour attirer l'attention des conducteurs. et passagers, pourraient aussi émerger rapidement dans les habitacles. La radio doit donc fournir plus que de l'audio uniquement, afin de divertir les auditeurs en voitures. Le plus grand constructeur automobile au monde réagira aux résultats de l'enquête lors du prochain WorldDAB Summit.Inscriptions : ICI