Québec : mobilisation des salariés de CIBL

Depuis sa création, elle fait vibrer la bande FM avec sa programmation "originale et innovante". Un micro tendu à la communauté de Montréal et qui touche hebdomadairement plus de 140 000 auditeurs depuis 36 ans. Mais en ce début d'année, CIBL a mis à pied tous ses employés.