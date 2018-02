Quatre entreprises récompensées au Salon de la Radio

L'entreprise IP-Studio a reçu le Grand Prix Radio de l'innovation afin de récompenser la "Skyrock Experience et le Virtual Studio". Le Grand Prix Radio du service de l'année est revenu à Vox'M pour sa solution (commercialisée dans quelques semaines) qui facilite l'interactivité durant les émissions. Le Grand Prix Radio du produit de l'année a été décerné à AVT pour le "Magic DABMux GO".

Cette année, un prix spécial a été attribué à Floris Roosen. Ce très jeune physicien de formation a lancé RadioMaster une gamme d'émetteurs, notamment de 1 300 watts, construits grâce à la technologie en single-ended. Enfin, le Prix Maurice Chapot est revenu à Fabrice Gauthier, dirigeant de Broadcast-associés. Un prix qui salue son courage, son humanisme et sa persévérance à défendre les intérêts du secteur.