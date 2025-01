Quatorze nouvelles voix rejoignent la 11e promotion de La Skol

Cette onzième promotion se compose de Delphine, Gabriel, Émilie, Lucille, Jean, Aurore, Jeanne, Alan, Céline, Romain, Louise, Godffroy, Lola et Mathilde. "Leur énergie, leur créativité et leur passion seront les moteurs de leur réussite. Chacune de ces voix uniques sera formée pour captiver les auditeurs et porter des contenus authentiques et engageants", annonce cet établissement de formation basé à Guichen, en Bretagne.

"En 2025, notre formation évolue en adoptant le référentiel RNCP 39969. Ce cadre met l’accent sur une approche renforcée des compétences, couvrant la conception, l’animation et la gestion de programmes ou d’émissions radio. Cette formation est financée par la Région Bretagne dans le cadre de QUALIF Emploi", précise La Skol.