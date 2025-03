Pendant trois jours, du 16 au 18 avril 2025, la salle de l’Avel Vor deviendra le cœur battant de la scène musicale bretonne et nationale. L’événement "ici Live" rassemblera à la fois des figures emblématiques de la chanson française et des talents régionaux pour offrir une expérience musicale riche et diversifiée. Louis Chedid ouvrira le bal le mercredi 16 avril, suivi de Thomas Dutronc le jeudi 17 avril, et David Hallyday clôturera cette édition le vendredi 18 avril.

Ces trois concerts seront accessibles uniquement sur invitation, avec une distribution de places qui débutera le 17 mars 2025. Les auditeurs de la radio bretonne "ici Breizh Izel" auront l’opportunité de remporter leurs entrées en écoutant l’antenne ou en participant via le site ici.fr.