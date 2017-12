Qobuz, maintenant en Italie et en Espagne

"En ouvrant Qobuz en Espagne et Italie, nous entrons aussi dans un nouveau cycle de développement de notre service. Ce cycle sera aussi celui des améliorations fonctionnelles et éditoriales qui permettront à Qobuz de tenir toutes ses promesses en termes d’excellence. On pense toujours à Qobuz en ce qui concerne la qualité de son. C’est bien sûr notre signature depuis dix ans. Historiquement, on retiendra que Qobuz aura ouvert à la musique en streaming une exigence de qualité sonore du plus haut niveau. Mais au-delà, c’est bien d’une expérience client renouvelée, singulière, haut-de-gamme qu’il sera avant tout question. Les services espagnols et italiens sont totalement localisés, animés et rédigés à un niveau de qualité dont nous pensons pouvoir dire qu’il établit de nouveaux standards" a déclaré Denis Thébaud, PDG de Xandrie, éditeur de Qobuz.