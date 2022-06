Purecharts dévoile une nouvelle identité visuelle

Créé le 21 juin 2002 par deux passionnés à l’occasion de la Fête de la musique sur le modèle américain du célèbre Billboard, le site qui s’appelle alors Charts in France est initialement orienté autour des ventes de singles et d’albums sur le territoire français. Très vite et devant le succès rencontré (plus de 10 000 utilisateurs par jour en quelques mois), il s’enrichit d'articles reprenant les actualités musicales (sorties de singles, nouveaux clips, concerts et tournées…) et d’un forum dédié à tous les passionnés de musique.

En 2011, Charts in France intègre le groupe Webedia et devient Purecharts. En quelques années, le site s’impose comme le leader de l'actualité musicale en France, grâce à une petite équipe de passionnés qui informe chaque jour les fidèles lecteurs à travers ses articles...