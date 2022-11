Publicité : le nombre d'annonceurs en progression

Les problèmes liés à l’approvisionnement des matières premières et à l’augmentation des coûts ont pour impact direct les baisses observées sur les secteurs automobile (- 14.2%) et alimentation (- 5.6%). Ils perdent par conséquent une place dans le classement pour se retrouver respectivement en 6e et 8e positions. La distribution est toujours le premier secteur avec une progression à 2 chiffres de + 19.8% vs 3T 2021 et + 57.4% versus 3T 2019. Ces belles performances sont à attribuer tant aux enseignes généralistes qu’aux spécialisées. Dans une moindre mesure, mais avec une progression toute aussi importante, la mode affiche + 18.5% versus 3T 2021 et + 59.2% versus 3T 2019. Les secteurs Culture Loisirs et Tourisme Restauration retrouvent l’attrait des consommateurs et affichent des progressions de plus de 30%, sans toutefois retrouver les niveaux d’avant crise (- 14% et - 15.3% vs 3T 2019).