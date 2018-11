Pub : un marché quasiment stable sur les 9 premiers mois de l’année

La presse, dans sa globalité, continue de décroitre de -6.4% (versus -7.4% en 2017). Cependant les baisses sont moins accentuées sur l’ensemble des segments (PQN, PQR, PHR, presse magazine et presse gratuite) qu’en 2017. Le cinéma, sujet à de fortes variations, se rétracte à -4.6%.(versus +11.7% en 2017) Le courrier publicitaire baisse de -3.8% (versus -7.3% en 2017) et les Isa de -0.5% (vs +2.8% en 2017).

D’un point de vue sectoriel, la distribution reste la 1ère source de revenus du marché avec 16% des investissements malgré un ralentissement davantage lié à un effet de base, car ce marché enregistrait une forte croissance l’an dernier à la même période à +7.2%. Dans ce contexte, on observe un dynamisme plus marqué pour les enseignes spécialisées (+2.4%) que pour les enseignes généralistes (+0,2%).