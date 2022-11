Proximité : une nouvelle stratégie pour la BBC

Mercredi 2 Novembre 2022

La BBC a dévoilé sa stratégie pour remodeler ses services locaux à travers l'Angleterre afin d'offrir "un plus grand impact en ligne et un journalisme plus original". Cette stratégie s'engage à renforcer la fourniture quotidienne d'informations en ligne pour 43 zones locales et à proposer une gamme plus large de programmes audio locaux via BBC Sounds.