Programmation musicale : Yacast fait le bilan du 1er semestre

Durant ce 1er semestre, c'est le titre "Leave a light on" de Tom Walker qui a totalisé le plus grand nombre de diffusions : 57 749 pour 921 millions de contacts. "Damn, dis-moi" interprété par Christine ans the Queens aura été le single le plus playlisté sur 25 des 34 stations du panel. Pink aura été l"artiste la plus diffusée avec 24 065 diffusions pour 21 titres différents. Enfin, durant ce 1er semestre 2018, le répertoire le plus exposé est celui de Johnny Hallyday avec 194 titres différents pour seulement 16 924 diffusions.

Sur les 6 premiers mois de cette année, Yacast a enregistré un total de 1 758 854 diffusions (en hausse de 1.3%) pour 62 002 titres et 1 494 titres entrés en playlist dont 543 titres francophones (+ 15.8%).

Le Top 100 rassemble 34.9% (+ 2.8% versus 2017) du total des diffusions radio et 38 titres francophones (58 internationaux et 4 instrumentaux) sont classés dans ce Top 100 dont 19 nouveaux talents