Prix franceinfo de la BD d’actualité et de reportage 2019

Les dimanches 6 et 13 janvier 2019, à 10h56, 16h26 et 23h24, dans "BD bande dessinée", et sur franceinfo.fr, Jean-Christophe Ogier fera découvrir tous les titres en compétition. La proclamation du Prix de la BD d’actualité et de reportage 2019 interviendra le mercredi 16 janvier sur franceinfo et franceinfo.fr. Présidé par Vincent Giret, directeur de franceinfo, les jurés sont Lucie Barbarin, journaliste, présentatrice du "5h/7h", Yann Bertrand, journaliste au service Culture, Louise Bodet, journaliste au service Politique, Jean Leymarie, journaliste, présentateur de "L’interview éco", Matthieu Mondoloni, grand reporter, Farida Nouar, reporter, Jean-Christophe Ogier, journaliste, spécialiste BD et Brunissende des Ordons, rédactrice en chef.

Dix titres sont en compétition comme "Cyberfatale" de Clément Oubrerie et Cépanou (Rue de Sèvres), "Guantanamo Kid" de Jérôme Tubiana et Alexandre Franc (Dargaud) ou encore "Les Riches au tribunal" de Monique et Michel Pinçon-Charlot et Etienne Lécroart (Delcourt).