Presse : plus de 7 millions d'exemplaires chaque jour

La diffusion individuelle représente 93 % de la Diffusion France Payée (DFP) et le premier canal de diffusion demeure l'abonnement (48% de la Diffusion France Payée). Sur un total de 25.1 milliards de visites sur les sites et applications, 20.9 milliards sont effectuées sur des supports mobiles (sites mobiles, sites AMP, applications).

Les détails par titres, sites et applications de Presse seront dévoilés par l’Observatoire de la Presse le 20 avril prochain. Cet observatoire révèlera l'ensemble des chiffres de l'année 2022.