Présidentielle : la fréquentation des sites et applications bondit

La journée record dans cette période d'élection 2022 est le dimanche du premier tour, soit le 10 avril, qui à elle seule comptabilise 95 millions de visites. Le dimanche du second tour, le 24 avril 2022, comptabilise 94 millions de visites, soit une augmentation de 51% par rapport au dimanche 7 mai 2017. 82% des visites sont réalisées depuis des écrans mobiles sur les deux tours. Sur l'ensemble des deux tours, on enregistre, en moyenne 3.2 pages vues par visites.

On notera, pour le 1er tour, les bonnes performances des sites franceinfo.fr et de francebleu.fr ou encore des applications franceinfo et France Inter...