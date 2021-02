Près de 2 podcasts par minute en 2020

Cette croissance explosive de l'audience et de la création de podcasts s'inscrit dans un contexte de concurrence accrue entre les entreprises et de consolidation du secteur. Le rapport du Bureau de la publicité sur Internet (The Internet Advertising Bureau) a d'ailleurs déclaré que malgré la pandémie, les revenus publicitaires des podcasts devraient augmenter de 15% en 2020, et les annonceurs ont indiqué qu'ils prévoyaient d'augmenter leurs dépenses au cours du second semestre de l'année. En revanche, la publicité pour les podcasts a augmenté de 49% en 2019 selon le précédent rapport de l'IAB.



De nombreux nouveaux podcasteurs utilisent Anchor, propriété de Spotify, pour créer leurs émissions, et de nombreux nouveaux auditeurs utilisent Spotify comme principal lecteur de podcasts. Les tendances en matière de contenu et d'audience mettent en lumière la grande stratégie de Spotify en matière de podcasting : ils ont acheté certains des contenus les plus appréciés et/ou les plus populaires de l'industrie (Gimlet, The Ringer, Joe Rogan) ; acheté des outils de création et de monétisation de podcasts pour les amateurs (Anchor) et les grandes entreprises (Megaphone) ; et continuent à attirer de nouveaux auditeurs grâce à l'application Spotify elle-même.