Près de 2 millions d'auditeurs hebdomadaires pour les radios de la RTBF

La Première connait un rebond en auditeurs hebdomadaires (+1 0.8% vs janvier-avril), mais enregistre une baisse de durée d’écoute (- 8’). Elle atteint dès lors un niveau de part de marché de 4.6% qui n’est pas en ligne avec nos attentes. Comme prévu, l’offre éditoriale sera significativement renouvelée à la rentrée afin de répondre aux attentes du public visé par La Première.

Pure réalise un record de part de marché (4,3%, progression d’un point par rapport à la période précédente) et d’auditeurs quotidiens (183 970 auditeurs quotidiens, + 16.9%). La durée d’écoute est également en forte progression à 130 minutes (+ 11’). Pure est par ailleurs relativement stable auprès du public des "jeunes adultes" (25-39 ans) avec une part de marché de 5.6%.

Enfin, Musiq’3 profite d’un rebond de sa durée d’écoute (145 minutes, soit + 31’) pour progresser en part d’audience et atteindre 1.9%. L’évolution est plus marquée auprès de la cible +35 ans (groupes sociaux 1-4), où la radio classique réalise 2.4% de PDA.