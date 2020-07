Près de 100 millions de podcasts téléchargés ou écoutés en juin 2020

Les Français sont de plus en plus séduits par les contenus audio : en effet, au mois de juin 2020, plus de 99 millions de podcasts ont été téléchargés ou écoutés en streaming. À périmètre constant (mêmes éditeurs de podcasts et même méthodologie), c’est 29% de plus qu’en juin 2019. En tête des thématiques de podcasts les plus plébiscitées, on retrouve l’actualité et le divertissement (dont l’humour). Certains genres ont connu depuis le début de l’année des succès grandissants ; c’est le cas des contenus audio destinés à la jeunesse, ou encore de ceux traitant de la parentalité. La culture, le sport, le bien-être et la cuisine sont également des genres appréciés des auditeurs de podcasts.