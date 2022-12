Première matinale sous la marque Europe 2, le 1er janvier

L'équipe sera accompagnée de nombreux invités dont Adé, Pierre de Maere, Vianney et Louise Attaque qui coanimera la matinale entre 7h et 8h. Au programme de cette première matinale sous la marque Europe 2, de la musique, de l'humour, de l'humeur et plein de surprises pour les auditeurs grâce à "Questions pour un Genton".

Pour fêter la nouvelle année et porter tous leurs voeux de bonheur et prospérité aux auditeurs mais aussi à Europe 2, Guillaume Genton, Diane Leyre et Fabien Delettres seront entourés de la voyante Andréa Desiles : elle lira l'avenir des auditeurs et de l'équipe...